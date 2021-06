Attualità Appuntamento a settembre per Radio Talk Show

Si è conclusa venerdì la seconda stagione di Radio Talk - Show, il programma radiofonico condotto su Radio Nova da Augusto Contini in collaborazione con Pietro Serra. Un appuntamento settimanale che, rispetto allo scorso anno, ha visto raddoppiare gli ascolti. La trasmissione, avviata il 7 febbraio 2020, è riuscita a raccontare gli eventi che hanno caratterizzato il territorio locale e nazionale. Dalla seconda ondata Covid, all'omicidio a Sassari, passando per le situazioni di disagio giovanile, si è posto l'accento su tutti quei fatti che hanno catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica. “Siamo profondamente soddisfatti degli ascolti e del successo che la trasmissione ha riscosso, e continua a riscuotere, sul territorio – ha affermato l'ideatore del programma, Augusto Contini -. Ciò è stato possibile anche grazie alla collaborazione di Pietro Serra che, puntualmente, ha aggiornato i nostri ascoltatori”. A far eco alle parole di Augusto Contini è stato lo stesso Pietro Serra: “È sicuramente un motivo di grande orgoglio aver coinvolto in breve tempo un gran numero di ascoltatori. Siamo pronti ad accogliere la sfida che si presenterà a settembre”.