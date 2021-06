Fipe e Comitato Stampace non mollano: psicologi, volontari e Croce Rossa nella movida cagliaritana

”Io sono stupefacente”: oggi, venerdì 25 giugno e sabato 26 Ats e Croce Rossa insieme per combattere il disagio giovanile. Nuovo appuntamento del progetto che a partire dalle 18 e fino alle 2, di oggi e domani, circa venti operatori tra Ats, psicologi di strada, Croce Rossa e altri volontari, gireranno tra le vie della movida. Lo scopo è quello di intercettare i giovani e informarli sulle buone pratiche da tenere insieme ai rischi e pericoli legati all’abuso di alcol e uso di sostanze stupefacenti. Consegneranno anche le brochure che contengono il materiale informativo sugli effetti di ogni droga, alcol, nicotina, psicofarmaci, sostanze dopanti, gioco d’azzardo e dipendenza da internet. L’attività degli operatori proseguirà sui social e in presenza per tutta l’estate, ogni ultimo weekend del mese.