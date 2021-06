Castelsardo diventa un nido di amore: sabato la notte romantica

È giunta ormai alla sesta edizione la Notte Romantica dei borghi più belli d’Italia, di cui la Rocca dei Doria fa parte a pieno titolo, e si svolgerà, come ogni anno, il sabato successivo al solstizio d’estate. È un evento dedicato all’Amore e al romanticismo durante il quale, tutti i borghi che aderiscono, propongono un programma di eventi e iniziative a tema “Amore” che coinvolgono tutto il borgo, sulla base del format dell’associazione. La novità di quest’anno è il focus “Amore per l’Arte“, un fil rouge che legherà idealmente tutti i borghi. Castelsardo invita tutti a trascorrere un week-end d’amore presso in uno dei borghi più romantici dell’isola, godendo delle bellezze del territorio, della rinomata accoglienza Castellanese e gustando la cucina del luogo.





Sabato 26 è è in programma un’intera serata tutta dedicata al sentimento: il borgo si trasformerà in un nido d’amore che farà accelerare i battiti dei cuori innamorati. Dal tardo pomeriggio ci si potrà concedere un aperitivo afrodisiaco, ammirando i meravigliosi colori del tramonto sul Golfo dell’Asinara. Lungo il percorso verso il borgo di potrà apprezzare l’esposizione dei prodotti artigianali, realizzati in collaborazione con l’associazione “Artigiani in fiera”. L’arte della danza e della musica saranno le protagoniste delle vie del Borgo. Per tutta la serata saranno presenti artisti di strada con la loro musica che farà da colonna sonora ad una serata indimenticabile. Sulle mura del castello verranno proiettate immagini romantiche mentre verrà allestita la “Loggia del bacio” dove gli innamorati potranno scattare un selfie da pubblicare sui social. #BorgoRomantico2021# è il contest Instagram che unirà tutti gli Instagramer che invieranno le foto scattate nei Borghi. I migliori pensieri, piccole poesie, riflessioni sui Borghi e sull’amore che scaturiranno dalla serata saranno pubblicate e il vincitore sarà premiato.





Come ogni anno il dessert “Pensiero d’amore”, appositamente creato per la manifestazione da uno chef famoso, sarà servito durante le cene a lume di candela organizzate dai ristoranti. Quest’anno il dolce è firmato da Simone Rugiati: lo chef-influencer ha creato Black Passion: Fondant al peperoncino, fragole e chantilly. Per rendere ancora più suggestiva e “gustosa” la Notte Romantica. Ci si riserva altresì di adire per vie legali al fine di tutelare l’immagine della nostra Città, soprattutto ora, alle porte della stagione turistica. Per ulteriore precisazione, con riferimento ai dati aggiornati alla data odierna, Lunedì 21 Giugno 2021, non vi sono casi acclarati di positività al virus Covid-19 nel territorio comunale, così come non vi sono persone che, per aver avuto contatti stretti con i casi confermati di Covid-19, sono attualmente sottoposti alla misura della quarantena con sorveglianza attiva.