Sassari: si conclude "Intrecciare Culture"

Nato grazie alla sinergia tra l’Istituto Comprensivo di San Donato e diverse realtà associative, INTRECCIARE CULTURE ha lavorato costantemente per stimolare il dialogo interculturale e la collaborazione intorno al quartiere di San Donato. In una serie di appuntamenti dal 22 al 26 giugno verranno mostrati gli esiti delle attività portate avanti anche durante la pandemia, spaziando dalla gastronomia alla narrazione, dalla fotografia urbana al teatro e alla realizzazione di arredi urbani accoglienti.





Tutti gli eventi verranno ospitati all’interno del nuovo cortile della Scuola di San Donato, reso accogliente dai partecipanti al laboratorio di costruzione Habitat Immaginari Interculturali in oltre un anno di lavoro. Grazie al loro impegno e alla loro creatività, lo spazio si è trasformato completamente: la nuova pavimentazione, l’isola ecologica, i nuovi arredi, l’area dedicata all’apprendimento delle piante aromatiche sono solo alcuni degli elementi che rendono il nuovo cortile un’area colorata e divertente dedicata alle bambine e ai bambini della Scuola. In occasione della festa finale di INTRECCIARE CULTURE il cortile verrà aperto per la prima volta al pubblico, diventando luogo d’incontro, cinema all’aperto e spazio per la presentazione dei risultati del progetto.

Si inizia martedì 22 giugno alle 18.30 con la presentazione finale del laboratorio fotografico “A Mano Libera” a cura di 4caniperstrada: un racconto analogico del centro storico di Sassari che, partendo da spunti visivi e confronti diretti con gli abitanti, cerca di catturare vari aspetti della vita quotidiana di una delle zone più multiculturali della città.Sempre martedì 22 giugno alle ore 21.00 riprendono le proiezioni di “Quando il cinema...”, rassegna cinematografica a cura di Amerindia, interrotta durante il lockdown.La rassegna prevede la visione di tre film che esplorano, attraverso generi diversi, tematiche interculturali e sociali (“La Principessa e l’Aquila” martedì 22 giugno; “Tanna” mercoledì 23 giugno e “Due sotto il burka” venerdì 25 giugno).

Venerdì 25 e sabato 26 doppio appuntamento dalle 16:30 alle 19:30 con la grande festa finale di INTRECCIARE CULTURE. Le donne del laboratorio di narrazione “Anche da noi” a cura di Maria Luisa Usai e Marta Gabriel presenteranno in anteprima il libricino “Quel che so di lei – Storia collettiva di una donna”, nato dall’incontro tra le memorie e i racconti delle partecipanti. Nel libricino, impreziosito dalle illustrazioni di Viola Cusimano, sono inoltre presenti i racconti del progetto “Camere con vista – Racconti dalla quarantena”, mandati in onda su Radio del Golfo, ospiti della rubrica Voci a domicilio, curata da Lidia Baduena.

Il laboratorio di gastronomia “Come l’acqua per il cioccolato” a cura di Family Affair mostrerà al pubblico i risultati dell’indagine condotta sulla mensa scolastica di San Donato insieme a un progetto di video ricette provenienti dalle diverse culture di origine delle partecipanti. Durante le due serate ci saranno degli interventi a cura di “Incursioni teatrali”: il laboratorio di teatro guidato da Michèle Kramers di Theatre en vol ha in questi mesi lavorato sulla creazione di un linguaggio teatrale fisico a partire dal distanziamento e sull’interazione con lo spazio del centro storico. Sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica di “A mano libera”: gli scatti analogici mostreranno il lavoro di reportage sul centro storico dei partecipanti al laboratorio a cura di 4caniperstrada.

“Alla scoperta del cortile aperto” rappresenta la conclusione ideale di INTRECCIARE CULTURE. Far conoscere e rendere fruibile l’Istituto Comprensivo San Donato a un pubblico composto non solo dagli abitanti del centro storico, ma anche a una platea cittadina allargata, costituisce un’azione fondamentale per poter uscire dal pregiudizio sul quartiere. Oltre a essere un modo per ritrovare una dimensione umana e di contatto di cui per troppo tempo siamo stati privati. INTRECCIARE CULTURE è un progetto composto da un partenariato allargato che include l’Istituto Comprensivo San Donato, l’Associazione 4CaniperStrada, Family Affair, Diego Ganga Graphics, l’associazione Amerindia e Theatre en vol. Il progetto fa parte delle iniziative finanziate dal programma ministeriale Cultura Futuro Urbano.