Per dimenticare la pandemia arriva "Lo sport siamo noi" - Iniziativa del Csen

Dopo un anno di pandemia il Comitato Sardegna del CSEN riporta i bambini e le loro famiglie a giocare all'aperto, a riscoprire lo sport, la cultura e la natura del proprio territorio. Lo fa con il progetto “Lo Sport Siamo Noi”, avviato a livello nazionale e finanziato da Sport e Salute, che nell'isola vede coinvolti i Comuni di Sennori e Ossi, dove le Amministrazioni si sono dimostrate da subito disponibili e hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa.

Il progetto, che inizia a giugno e andrà avanti fino a tutto dicembre 2021, è totalmente gratuito, è rivolto ai bambini di età compresa fra i 6 e i 14 anni e coinvolge anche le famiglie dei ragazzi, con un'attenzione particolare ai nuclei familiari che per svariati motivi versano in condizioni socio economiche difficili. L'obiettivo è quello di accompagnare i giovani fuori dalla pandemia facendo loro riscoprire la bellezza dello sport, di incontrarsi e giocare con i loro coetanei, di conoscere la natura e gli spazi urbani che li circondano e imparare a rispettarli, di appassionarsi alla cultura e alle tradizioni legati alle proprie origini.

