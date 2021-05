Sulla flotta di MSC i sotware di IB

InfoSHIP Asset

InfoSHIP Asset è un software di gestione della flotta basato su cloud che consente agli armatori e agli operatori navali di impostare e gestire con precisione il loro programma per le riparazioni e i rifornimenti dei macchinari. InfoSHIP Asset tiene inoltre traccia di tutte le transazioni relative all'acquisto e all'utilizzo delle scorte e fornisce a tutte le parti interessate le informazioni necessarie, garantendo così una maggiore trasparenza ed efficienza all'interno dell'azienda.





InfoSHIP HOTEL

Defect InfoSHIP Hotel Defect è un software di Property (and Facility) Management basato su cloud, progettato specificamente per il settore delle crociere. Il sistema fa parte di InfoSHIP Asset, la soluzione IB per i Processi di Manutenzione e Approvvigionamento, ed è finalizzato a standardizzare, monitorare e riportare le operazioni quotidiane di gestione alberghiera e programmare azioni di manutenzione correttiva. InfoSHIP Hotel Defect aiuta anche a ridurre al minimo i movimenti del personale tra le stanze, attraverso una logica di routing intelligente.

Grazie a un accordo ufficializzato in queste ore il gruppo IB di Rapallo (Genova) fornirà a tutta la flotta crocieristica di MSC i prodotti software InfoSHIP Asset (Manutenzione e Approvvigionamento) e Hotel Defect Management. L’intesa riguarda le 17 navi da crociera già in servizio per MSC, ma anche le 10 nuove unità in costruzione per la compagnia ginevrina. L’intesa prevede anche un’opzione per altri prodotti software messi a punto da IB. Il gruppo ligure, che è recentemente stato acquisito ed è quindi diventato parte integrante della Arribatec, holding norvegese quotata alla Borsa di Oslo, ha quindi avuto conferma anche da un market leader del settore crocieristico della validità degli investimenti attuati negli ultimi cinque anni nella progettazione di software innovativi per l’industria marittima in grado di assicurare risultati operativi ed economici effettivamente proiettati nel futuro.