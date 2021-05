Attualità I Progressisti chiedono vaccini per gli studenti

Vaccini agli studenti maturandi anche in Sardegna e, in prospettiva, in vista del nuovo anno scolastico e dopo l'approvazione dell'Ema e dell'Aifa alle somministrazioni per la fascia 12-15 anni, l'organizzazione della campagna per consentire l'avvio delle lezioni nella massima tutela delle ragazze e dei ragazzi. «Diverse Regioni», spiega Laura Caddeo, prima firmataria di una mozione che i Progressisti presenteranno in Consiglio regionale nei prossimi giorni, «si sono già attivate per la somministrazione della prima dose alle studentesse e agli studenti che dal 16 giugno saranno impegnati con l'esame di maturità: Sicilia, Lazio, Abruzzo, Lombardia a esempio hanno già organizzato giornate specifiche, a cui studentesse e studenti potranno aderire in maniera volontaria, mentre in Sardegna non si è ancora parlato di questa possibilità». A medio termine, invece, il ragionamento sul prossimo anno scolastico e le vaccinazioni ai più giovani: «Ema prima e Aifa poi», continua Caddeo, «dovrebbero dare il via libera al vaccino per la fascia d'età 12-15 anni in questi giorni: sarebbe importante farsi trovare pronti per i prossimi mesi, prima dell'inizio dell'anno scolastico, in modo da permettere il rientro a scuola nel modo più attento possibile. Sapere che si sta pensando a questa evenienza sarebbe utile anche alle famiglie e alla loro organizzazione in vista delle eventuali vacanze, visto che i più giovani sarebbero vaccinati nei mesi estivi».