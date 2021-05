Sassari: al via Tott'umpare

Questo è il nostro percorso, dedicato a tutti quelli che vogliono avvicinarsi alle discipline sportive che proponiamo. Noi ci crediamo, come ci abbiamo sempre creduto, e Tott’umpare è il segno tangibile, senza parole o fronzoli, di un’idea di sport che non conosce ostacoli.” All'evento di domenica seguirà la giornata dedicata il 13 giugno al tennis tavolo che si svolgerà negli spazi della Scuola media n.2; ultima ma solo in ordine di tempo, non certo per la passione che saranno in grado di esprimere i protagonisti, la sfida nel torneo calcio balilla del 27 giugno. Anche questa sfida avrà come teatro il circolo bocciofilo di via La Malfa. A Tott’umpare ci hanno creduto in tanti, a partire dalla Regione Sardegna con l’assessorato al Turismo, al Comune di Sassari, al Coni, al Comitato Paralimpico, al Panathlon.

E' tutto pronto per il primo dei tre eventi previsti nell'ambito di Tott'umpare, la manifestazione sportiva dedicata e diversamente abili e normodotati che si sfideranno in un torneo di freccette, oggi domenica, 30 maggio nel circolo bocciofilo di via La Malfa. Si parte alle 10 e fino alle 18 (quando ci saranno le premiazioni) si assisterà ad una sfida del tutto particolare, e, di sicuro poco convenzionale. “La pratica sportiva è un elemento che la nostra associazione ha spinto fin dalla sua nascita – aggiunge Vitiello che insieme a Sandalyon ed E20 di Stefano di Franco hanno ideato la manifestazione- perchè lo sport è innanzitutto coinvolgimento ed inclusione.