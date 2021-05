Ogni lunedì alle ore 21 su Unica Radio un viaggio tra Bruxelles, Varsavia e Londra: al "volante" Massimo Usai

Keep The Change, (traduzione “tieni il resto”) vuole essere un incontro informale tra persone come quando si va al bar e dopo aver scambiato due chiacchiere con il barista, lasci cortesemente la mancia. In questo caso le parole e la musica non sono tutto. Il messaggio, musicale o le parole usate, che si vuole lasciare all’ascoltatore servono per creare emozioni e quel senso di benessere. Un dialogo e conduzione in prima persona che ha lo scopo di raccontare storie che possano essere collegate con le parole delle canzoni che vengono suonate. … mi devo scrostare di dosso un pochino di ruggine e spero di essere a breve più… pronto a raccontare la musica che mi piace collegata a tre città fondamentali negli ultimi miei 20 anni. Massimo Usai ha raccolto sul proprio blog personale www.massimousai.com tante storie che vengono richiamate e riprendono vita all’interno del programma. All’interno del sito ci sono molte storie e diverse di queste sono recenti, reali, ma anche di fantasia.

Un viaggio per l’Europa e la storia della musica in compagnia di Massimo Usai. Bruxelles, Varsavia e Londra sono le tre città di cui parla e racconta il programma che ha come fil rouge la musica. Una esperienza musicale di un’ora per raccontare le storie legate a queste tre città sedi di cultura e cosmopolite. Luoghi, oggi quanto in passato, testimoni della cultura e dei cambiamenti internazionali. Sarà un percorso musicale legato alla musica, ma anche ai fatti di costume e musicali locali con tanti riferimento alla Sardegna. Ed è proprio da qui che si parte nel viaggio per le grandi città europee e dai riferimenti e dalle storie avvenute in Sardegna, recenti e passate, che hanno visto il conduttore Massimo Usai protagonista nel suo passato.