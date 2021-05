Seminario online sulla comunicazione al tempo della pandemia

Venerdì 28 maggio alle ore 16 proseguono gli appuntamenti del “Maggio per la Comunicazione” con il seminario on line che affronterà da diverse prospettive il tema della gestione della comunicazione durante l’emergenza sanitaria in corso. Dopo i saluti del Magnifico Rettore dell’Università di Sassari, Gavino Mariotti e del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, Francesco Birocchi interverranno Mario Morcellini, Direttore Alta Scuola di Comunicazione, Unitelma Sapienza e già Commissario Autorità delle Comunicazioni, e gli studiosi dell’Università di Sassari Sergio Babudieri (Ordinario di Malattie Infettive) e Giovanni Sotgiu, Delegato Rettorale alla Prevenzione, Sicurezza e rischio Biologico (COVID-19). Il dibattito, coordinato dal giornalista Roberto Morini, sarà introdotto da Romina Deriu, Presidente del Corso di Laurea in Comunicazione Pubblica e Professioni dell’Informazione, che organizza l’evento. Partecipa all’iniziativa la Prorettrice di Uniss per i rapporti con il Territorio Antonietta Mazzette. L’iniziativa è valida per il riconoscimento di crediti formativi dell’Ordine dei Giornalisti e di Crediti Formativi Universitari per gli studenti del corso di Laurea in Comunicazione Pubblica e Professioni dell’Informazione (l’evento si tiene online sulla piattaforma teams, per partecipare https://bit.ly/2RWZoQy ).