Un bus per Sassari dal Meilogu e Logudoro

La vivibilità dei centri più interni e la lotta allo spopolamento sono due capisaldi per il nostro territorio e questa iniziativa è un passo in entrambe le direzioni” - ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Michele Pais. "La collaborazione tra Amministrazioni comunali, A.R.S.T. e Giunta regionale ha dato vita in tempi celeri ad una nuova tratta coperta da mezzi pubblici" - conclude il presidente Pais - "Grazie al presidente Solinas e all'assessore Todde possiamo cominciare a parlare di un rilancio economico, turistico e culturale della regione attraverso il potenziamento dei servizi fondamentali qual è il trasporto pubblico”.

Un nuovo servizio collegherà Romana a Sassari ed Ittiri e andrà ad aggiungersi ai collegamenti già esistenti nella regione. La direzione A.R.S.T. ha infatti istituito una nuova tratta che agevola lo spostamento tra le due località e verso il Capoluogo mediante mezzi pubblici. Questa iniziativa mira a dare la possibilità ai cittadini di muoversi in maniera più agevole e sostenibile. “Il trasporto è un punto fondamentale per l'intera Sardegna e, in particolare, per il Nord-ovest e l’implementazione delle linee disponibili per raggiungere tutti i centri abitati porterà grandissimi benefici.