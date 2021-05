Fidapa Alghero: giovedì conferenza sulla parità di genere

La FIDAPA, Sezione di Alghero,giovedì 27 giugno. tratterà il tema: consentire alle donne di realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile in una videoconferenza sulla piattaforma zoom. I 17 Goals, che la comunità internazionale si è impegnata a raggiungere entro il 2030, evidenziano temi come la questione di genere e l’empowerment delle donne, trasversali a tutti gli obiettivi, che, si spera, nel tempo, possano contribuire alla valorizzazione della donna quale motore di azione e rinnovamento.





Pur con molti progressi raggiunti, sono presenti, ancora, disuguaglianze di genere nelle famiglie, nelle comunità, nel mondo del lavoro, ma anche nei libri di testo, nei mezzi di informazione e nella rappresentanza politica, esempi non certo edificanti per le bambine e i bambini che si vedono fossilizzati in alcuni ruoli e che rappresentano dei veri e propri ostacoli al cambiamento. Introdurrà il tema la Presidente della Sezione Silvana Pinna che presenterà i vari obiettivi in prospettiva al femminile; porteranno i saluti la Presidente del Distretto Sardegna Maria Tina Maresu e la Referente nazionale delle Socie Young Favia Caradonna.





L’obiettivo n. 5 sulla parità di genere verrà trattato dalla Past Presidente e referente per la Sardegna della Commissione Legislazione Maria Antonietta Fois, con la relazione La discriminazione di genere nell’ordinamento europeo e italiano.

Le studentesse della III E del Liceo delle Scienze Umane di Alghero, che hanno dedicato parte dei loro studi alla discriminazione di genere, all’interno del progetto “Ambasciatrici della parità” in collaborazione con la Rete delle Donne e la FIDAPA, discuteranno il tema: Il sessismo nella pubblicità.