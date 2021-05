Al lavoro i volontari del Servizio Civile Universale

I progetti previsti sono:

Progetto n. 1 – Open Desk: 41 sedi di attuazione, 49 operatori volontari.

Progetto n. 2 – Net in Action: 24 sedi di attuazione, 26 operatori volontari.

Progetto n. 3 – You(th) 4 All: 30 sedi di attuazione, 32 operatori volontari.

Progetto n. 4 – Give&Live: 30 sedi di attuazione, 32 operatori volontari.



A questi vanno ad aggiungersi i 4 operatori volontari selezionati per il progetto “Cagliari Città Solidale” inserito nel Programma sperimentale nazionale “Reti al servizio: pace, diritti e partecipazione”, il cui capofila è il CSV Lazio. In ogni sede c’è un operatore (OLP) che garantisce il collegamento con il CSV ed è figura di riferimento per tutto ciò che attiene il servizio civile, il quale ha una durata di 12 mesi. Sono previste 25 ore di lavoro settimanali per 5 giorni la settimana (rimodulabili in 6 giorni, all’occorrenza). La formazione generale prevede 42 ore per ciascun progetto, da svolgere entro i 6 mesi dall’avvio del progetto, per un totale di 210 ore.





Alla formazione specifica, invece, saranno dedicate 72 ore entro i primi tre mesi dall’avvio di ciascun progetto (totale: 360 ore). Entrambe le tipologie di formazione sono obbligatorie ma, vista la situazione epidemiologica in corso, è autorizzata la formazione a distanza. Anche per gli OLP è prevista una formazione specifica di 8 ore. Gli operatori volontari sottoscriveranno un regolare contratto di servizio civile, con relativa copertura assicurativa. Sono previste due modalità di lavoro: sul campo (nella sede originaria di attuazione del progetto) oppure mista, cioè sia sul campo che da remoto. Il termine dei progetti è fissato per il 24 maggio 2022.

Domani, martedì 25 maggio 2021, prenderà il via l’attività degli operatori volontari idonei selezionati nei progetti del Servizio Civile Universale promossi dal CSV Sardegna Solidale (bando 2020). La data è stata confermata dal Dipartimento nazionale. In Sardegna sono 139 i giovani, in età compresa tra i 18 e i 28 anni, che hanno partecipato e superato le selezioni per i 4 progetti compresi nel Programma “InclusiON”, che saranno realizzati interamente da Sardegna Solidale in 152 sedi differenti, di cui 126 sedi proprie e 26 sedi di accoglienza individuate a Cagliari, Sassari e Nuoro. L’accreditamento di nuove sedi è stato sospeso dal Dipartimento SCU: sarà riaperto in futuro.