Al via il corso “Digital Innovation Manager nell'Industria 4.0” - Per ingegneri e architetti

In questo periodo di trasformazione industriale le imprese hanno sempre più bisogno di figure tecniche in grado di indirizzarle verso modelli innovativi di business, attraverso il ricorso alle nuove tecnologie digitali. Il ruolo del manager dell’innovazione è appunto quello di gestire e favorire l'innovazione in azienda, guidarne il cambiamento e aumentare la competitività. Per soddisfare quest’esigenza, Sardegna Ricerche ha organizzato il corso di perfezionamento “Digital Innovation Manager nell'Industria 4.0”, destinato a formare figure professionali che potranno trovare facilmente impiego presso le imprese impegnate nella transizione digitale, con il compito di anticipare e sostenere i cambiamenti tecnologici ed economici delle aziende.





Il corso si rivolge a laureati in ingegneria e architettura, si articola in 50 moduli di didattica a distanza della durata di due ore ciascuno, tenuti da esperti e docenti universitari. Il responsabile scientifico è Pier Francesco Orrù, ricercatore del Dipartimento di Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali dell’Università di Cagliari. Gli argomenti del corso riguarderanno gli aspetti manageriali-organizzativi (modelli di business, project management, previsione tecnologica, processi produttivi sostenibili, proprietà intellettuale, economia e finanza, ecc.), le nuove tecnologie digitali (intelligenza artificiale, blockchain, big data, Internet degli oggetti, cibersicurezza, manifattura additiva, robotica, ecc.) e le loro possibili applicazioni settoriali (agroalimentare, manifatturiero, retail, logistica, turismo, ecc.).





email: ; tel. +39 070.9243.1). Al termine del corso è prevista la realizzazione di un project work e, se le condizioni sanitarie lo permetteranno, il percorso potrà comprendere la visita in un centro di eccellenza o un'impresa che operi sfruttando l'innovazione come leva per il proprio sviluppo. I posti disponibili sono venti, le lezioni si terranno a partire dal mese di giugno e si concluderanno a dicembre 2021. Le domande devono pervenire entro le ore 12:00 del 3 giugno 2021. Una Commissione nominata da Sardegna Ricerche valuterà le candidature sulla base dei titoli e del colloquio. L’Avviso pubblico, con l’elenco dei requisiti per la partecipazione, il programma dettagliato e il modulo per l’iscrizione, è disponibile sul sito di Sardegna Ricerche alla sezione “Bandi” ( www.sardegnaricerche.it ). Per informazioni ci si può rivolgere a Aldo Diana ( diana@ sardegnaricerche.it ; tel. +39 070.9243.1).