Attualità Vaccini lumaca in Sardegna: accelerano le immunizzazioni - I dati di Alghero

Nella giornata di ieri, in Sardegna, sono state inoculate oltre 12mila dosi. Proseguono, intanto le prenotazioni sulla piattaforma delle Poste Italiane. Dal 14 maggio, data in cui il sistema è entrato in funzione, sono 95mila i cittadini che hanno prenotato la prima dose, con 17mila fragili e 911 richiese di somministrazioni a domicilio a soggetti non deambulanti. Salvo rimodulazioni dei quantitativi e ricalendarizzazioni, questa settimana sono attese le consegne di 8mila dosi di vaccino AstraZeneca, 57.330 Pfizer e 21.400 Johnson&Johnson. Slitta invece a data da destinarsi la consegna di 14.900 dosi di Moderna programmate per oggi. La prossima settimana, e comunque entro la fine di maggio, sono calendarizzati gli arrivi di ulteriori 57.330 dosi di Pfizer, 10 mila AstraZeneca e 12.300 Johnson&Johnson. Nel mese di maggio sono state consegnate in Sardegna 8.700 dosi del vaccino Johnson&Johnson, 100.800 AstraZeneca, 16.900 Moderna, 117.000 Pfizer. Per quanto riguarda i dati su Alghero, , comunicati oggi dall'Ats, sono i seguenti: Positivi totali : 49 (-6 ) di cui 13 ospedalizzati (+1). I nuovi positivi sono 8, i guariti 14. l soggetti in quarantena sono 38 (-6)