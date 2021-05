Alghero: Comune e Consulta a disposizione per il bando regionale sui progetti sociali

Disponibilità verso le associazioni del Terzo Settore interessate a partecipare al bando promosso dalla Regione Sardegna finalizzato al finanziamento di progetti a rilevanza sociale.Il Bando, pubblicato con scadenza prevista al 16 Giugno 2021, è indirizzato alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS), e mette a disposizione un fondo complessivo di 3.467.362 Euro per iniziative rivolte alla lotta alla povertà, sostegno all’educazione scolastica e supporto alle fragilità.



Il territorio di Alghero – sostiene l’assessore Mariagrazia Salaris - è un territorio ricco di esperienze di volontariato che devono necessariamente essere valorizzate. Per questo motivo dobbiamo riuscire a mettere in campo ogni possibile azione per intercettare risorse che possano aiutare a superare il grave momento di difficoltà non solo economica, ma anche sociale ed umana. In concerto con la consulta del volontariato, - prosegue l’assessore- abbiamo quindi deciso di mettere a disposizione le competenze dei nostri uffici per aiutare le associazioni di volontariato interessate alla partecipazione al bando regionale per finanziamenti di progetti di sociali.





Non ci dispiacerebbe inoltre – conclude l'assessora- diventare un punto di riferimento delle associazioni di volontariato del territorio, partecipando al bando regionale con un’ unica proposta in grado di coinvolgere le diverse competenze del volontariato cittadino.

Attraverso un confronto con l'Amministrazione Comunale – afferma Sergio Melis presidente della consulta del volontariato - abbiamo dovuto prendere atto che le procedure previste dal bando dovendo attenersi alle normative in materia di evidenza pubblica, potrebbero risultare di difficile compilazione da parte di associazioni che, proprio per la loro natura volontaristica, non possiedono mezzi e specifiche professionalità. Già nei precedenti anni le risorse messe a disposizione non sono state interamente utilizzate, probabilmente anche a causa delle difficoltà di compilazione del bando stesso.

Il bando in questione è stato pubblicato dalla Regione Sardegna al seguente link

http://www.regione.sardegna. it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1= 46&id=93423

Per manifestare il proprio interesse alla collaborazione, o per eventuali chiarimenti, si potrà contattare l’ufficio politiche famigliari ai seguenti recapiti:

Mail: ufficiopolitichefamiglia @comune.alghero.ss.it

Telefono 079 9978667

o la segreteria della Consulta del Volontariato