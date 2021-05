Alghero: al via le prenotazioni al vaccino anche per i cinquantenni

Dal 14 maggio 2021 è possibile prenotare il vaccino le seguenti categorie di cittadini: over 80 – nati fino al 1941 ; i cittadini ad elevata fragilità (nati dal 1942 al 2004) , cittadini ad elevata fragilità affetti da diabete mellito (nati dal 1942 al 2004), cittadini affetti da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 - nati dal 1961 al 1970 – cittadini over 50 - nati dal 1942 al 1970 che non rientrano nella categoria “Elevata fragilità”. Le vaccinazioni possono essere prenotate con le seguenti modalità:

On line dal sito https://prenotazioni. vaccinicovid.gov.it ; Presso gli ATM degli Uffici Postali; Call Center 800 009966 (attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00); Portalettere (modalità disponibile dal 18 maggio). Durante la procedura di prenotazione il cittadino può scegliere il luogo e la data in cui prenotare la vaccinazione. Qualora i cittadini abbiano già aderito al portale regionale di adesione, ma non abbiano ancora ricevuto la convocazione per la somministrazione del vaccino, devono comunque procedere alla prenotazione come su descritto.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet di Sardegna Salute al seguente link https://www.sardegnasalute.it/ index.php?xsl=313&s=423298&v= 2&c=3436