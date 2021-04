L'Hub vaccini del Mariotti funziona: una testimonianza

Quindi, Tutti seduti in attesa di essere chiamati – per numero – da una giovane Boy Scout che, munita di megafono, li indirizzava all’interno dell’hub vaccini, accompagnando gentilmente i più malfermi. Nell’hub tutto funzionava alla perfezione, come la prima volta, forse anche meglio. Il personale sanitario si è dimostrato oltremodo professionale, per un momento credevo di essere in Svizzera, tutto funzionava come un orologio, nessun intoppo, gentilezza e disponibilità erano inclusi nel vaccino. Ad un certo punto credevo che ci offrissero anche l’aperitivo. In meno di un’ora avevo finito, ero felice di essere immune, finalmente. Desidero complimentarmi con tutti, indistintamente, davvero bravi.





Josep

Il 29 aprile 2021, alle ore 1010, alla testa di alcune centinaia di vecchietti, sono entrato nell’hub vaccini di Alghero. Sembrava l’ingresso trionfale del Generale Badoglio ad Addis Abeba ed in effetti aver ottenuto la 2^ dose di vaccino anticovid equivale ad una vittoria. Dopo 21 giorni dalla 1^ dose, in uno Stadio Mariotti appena aperto e disorganizzato dal punto di vista dell’accoglienza, oggi ho trovato tutto cambiato. Nel campo sportivo era stato predisposto un grande capannone con una cinquantina di sedie, il personale della protezione civile consegnava ai vaccinandi un numeretto (come alle Poste), chiamando per nome quelli che erano prenotati e poi facendoli accomodare nel piazzale antistante la Palestra.