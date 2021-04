Chernobyl: un anniversario carico di dolore ma ricco di solidarietà

Nei territori contaminati sorgevano per 3678 centri abitati, fra città, piccoli paesi e villaggi con una popolazione di 2,2 milioni di abitanti. Sono ben 479 i centri abitati che a seguito dell’incidente hanno cessato la loro esistenza Nei giorni, nelle settimane e nei mesi successivi al Disastro di Chernobyl, quasi 700 mila persone fra vigili del fuoco, operai, ingegneri, scienziati e militari hanno lavorato per cercare di mettere in sicurezza il territorio, proteggendo non solo il loro paese, ma anche l'Europa e il mondo, divenendo dei veri e propri scudi umani, fermando la diffusione dei radionuclidi a scapito della loro salute. Tanti gli stati che hanno teso la loro mano con centinaia e centinaia di migliaia di bambini bielorussi ospitati in tutto il mondo per un salutare cambio d’aria.





L’Italia da sola ne ha ospitato più della metà, la Sardegna è stata protagonista con migliaia di famiglie sarde accoglienti, in un movimento di solidarietà che continua ancora oggi, anche se, le note vicende legate all’emergenza sanitaria COVID-19, hanno bloccato le accoglienze in programma dal marzo 2020 ad oggi. L’auspicio è che presto, si possa tornare alla realizzazione dei programmi di accoglienza temporanea, nella massima salvaguardia della salute dei minori, delle famiglie accoglienti e dei loro familiari, dei volontari e accompagnatori che sono protagonisti di queste splendida pluriennale esperienza di solidarietà.





Un forte e sentito ringraziamento va alle famiglie e ai volontari delle associazioni e alle istituzioni italiane per tutto quanto hanno fatto in questi anni, non solo con le accoglienze dei bambini, ma con una miriade di progetti di cooperazione, sociali e umanitari in loco dal valore inestimabile. Grazie anche al popolo sardo per la generosità, per la costanza, per l’impegno - conclude Carboni - a favore dell’infanzia bielorussa. "

35 anni fa il 26 aprile 1986 la tragedia di Chernobyl, paragonabile all’esplosione simultanea di più di 100 bombe nucleari analoghe a quelle che nel 1945 avevano sterminato Hiroshima e Nagasaki. Comincia così una nota di Giuseppe Carboni, Console onorario Repubblica Belarus a Cagliari, promotore insieme a tanti altri dei programmi di accoglienza temporanea bambini bielorussi in Sardegna. "Sono passati 35 anni dal grave disastro nucleare - riprende Carboni - che colpì in particolare la Repubblica Belarus dove è ricaduto oltre il 70% del materiale radioattivo fuoriuscito dalla centrale di Chernobyl.