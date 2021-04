Attualità Francesco Agus: sospendete lo screening - "Non è efficace"

Lo chiede Francesco Agus del gruppo dei Progressisti in consiglio regionale che aggiunge : Lo chiediamo da tempo e lo ribadiamo ancora di più oggi alla luce delle ultime dichiarazioni del professor Andrea Crisanti, principale ideologo dello screening, sulla efficacia dei test rapidi antigenici. I limiti erano evidenti già da tempo, verificati sul campo anche in Sardegna: basti pensare al numero altissimo di falsi negativi riscontrati e ai problemi che si sono riscontrati con la diffusione delle varianti. Continuare con lo screening quando gli indicatori davano un peggioramento costante e mentre la campagna vaccinale mostrava tutte le sue pecche, con un evidente spreco di risorse, non è stata una buona idea della Regione. Perseverare quando anche il professor Crisanti, di nuovo oggi e non per la prima volta, boccia i test utilizzati, sarebbe l'ennesimo inaccettabile errore - conclude Agus - di una classe dirigente inadatta a governare l'emergenza e l'Isola".