Laboratori nell'agriturismo di Sa Mandra: oggi per Narami de Coghina c'è la pasta

Si terrà oggi la seconda giornata del laboratorio didattico in corso di svolgimento nell'Azienda agrituristica di Sa Mandra dove ci si potrà ritrovare per cucinare, parlare e degustare. L'iniziativa, partita nel marzo scorso e che si concluderà il 29 di maggio, prevede per oggi il tema della della pasta, semola, farina, acqua che si veste a festa, che alimenta e sfama. Un viaggio nelle Barbagie, nel Campidano, in Gallura, nella Baronia alla scoperta di cibi, di paesaggi . Il laboratorio si terrà dalle 11 alle 16 . Il 29 maggio si terrà il terzo appuntamento de Narami de Coghina, per imparare e conoscere sa impanada con ripieno di carne, pesce o verdure. Si cuoce al forno o si frigge.

indirizzo: rita@ aziendasamandra.it Nel rispetto dei protocolli sanitari anti-Covid19. In tutti i laboratori proposti s’include una visita nell’azienda agricola di Sa Mandra, verrà raccontata la storia di famiglia e si recupereranno i prodotti per poterli trasformare in un piatto della tradizione. Le giornate si concluderanno con un pranzo nel quale verrà raccontato il cibo e la storia del suo popolo, perché il cibo è vita, è l’elemento primario e necessario. Produrre cibo è sinonimo della cura della terra e del mondo vegetale che l’abita. Per seguire l'evento è necessario prenotarsi chiamando il numero 320 968 7641 o inviando una mail al seguente