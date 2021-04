Il programma del Comitato 25 Aprile per l'anniversario della Liberazione

Le disposizioni anticovid non fermano a Cagliari le celebrazioni per la Festa della Liberazione. Il primo appuntamento è per domenica 25 aprile alle 11 con la tradizionale deposizione della corona di fiori presso il monumento ai Caduti in via Sonnino. Le rigide indicazioni comunicate dalla Prefettura non consentiranno ai cittadini di partecipare alla cerimonia, cui però saranno ammessi i rappresentanti delle associazioni di partigiani e antifascisti aderenti al “Comitato 25 aprile”.

La giornata proseguirà con dibattiti e spettacoli organizzati dalle associazioni che fanno parte dello stesso Comitato. “Resistenza e 25 aprile” è il tema dell’incontro organizzato dall’Istituto Gramsci in programma sulla piattaforma Zoom alle 18, cui parteciperanno Sabrina Perra dell’Istituto Gramsci, Aldo Borghesi dell’ISTASAC, Franco Boi dell’UAPS, Salvatore Pirino della Mediateca Dario Porcheddu, Maurizio Orrù dell’ANPPIA, Antonello Murgia dell’ANPI, Alessandro Matta del Memoriale della Shoah e Gianni Liguori dell’associazione Cesare Pintus.

Doppio appuntamento invece nell’ambito di “Aprile Resistente”, organizzato dalla compagnia teatrale Il Crogiuolo. Si parte alle 17 con “Gramsci in Casteddu” un tour reading attraverso i luoghi gramsciani della città di Cagliari, con Ornella Piroddi, Maurizio Pretta Carboni e Giacomo Casti. Alle 21 verrà riproposto invece sulla pagina Facebook della compagnia Il Crogiuolo “Tutto#tranne#Gramsci”, spettacolo della compagnia Anfiteatro Sud liberamente ispirato a “Le donne di casa Gramsci” di Mimma Paulesu Quercioli, con Marta Proietti Orzella e la regia di Susanna Mameli (in video Renata Manca e con un contributo video Emanuela Cau).

Gli iscritti all’ANPI di Cagliari parteciperanno inoltre a due iniziative promosse dall’associazione a livello nazionale. La prima è la “Staffetta della Liberazione”, una diretta Facebook a partire dalle 10.15 fino alle 18 con letture, musica, collegamenti esterni, testimonianze partigiane, incontri e presentazioni di libri. La seconda è “Strade di Liberazione”: dalle 16 l’ANPI invita i cittadini e le cittadine a deporre un fiore sotto le targhe di vie e piazze dedicate ad antifascisti e partigiani. A Cagliari l’iniziativa avverrà, nella mattinata di domenica, ad opera dell’intero Comitato “25 aprile” i cui rappresentanti deporranno mazzi di rose nelle piazze intitolate ad Antonio Gramsci, Emilio Lussu, Giacomo Matteotti e nelle vie Nadia Spano, Joyce Lussu e Cesare Pintus.

Come già negli ultimi anni, l’attività del Comitato 25 Aprile non si limiterà alla ricorrenza di domenica ma, in un percorso ideale che unisce la Resistenza e la liberazione dal nazifascismo all’avvento della Repubblica, arriverà fino al 2 giugno giornata nella quale l’ANPI in particolare festeggia oltre alla Repubblica, anche la Costituzione che ne regola l’esistenza. Fino al 2 giugno sono perciò previste altre iniziative tra le quali la commemorazione del comandante partigiano Nino Garau, scomparso l’anno scorso, la presentazione del libro di Carla Cossu “L’estate delle spie. I Servizi Segreti americani in Sardegna nel 1943”, oltre che diverse iniziative nelle scuole e dirette su Fb e You tube.