Anche Sassari costretta a rivedere la programmazione delle vaccinazioni

A seguito di una improvvisa e non prevista carenza delle dosi di vaccino necessarie, la campagna vaccinale della ASSL Sassari ha subito una rimodulazione. Il Programma precedentemente pubblicato dalla ASSL Sassari attualmente in corso è temporaneamente sospeso. A partire da sabato 24 aprile 2021, le somministrazioni saranno riservate esclusivamente alle seguenti categorie:





- Saranno somministrate le seconde dosi secondo le date e la modalità già previste;

- Saranno vaccinati i cittadini con più di 80 anni che non avessero ancora ricevuto il vaccino;

- Saranno vaccinati i cittadini estremamente vulnerabili.





I cittadini estremamente vulnerabili, indipendentemente dall’anno di nascita, saranno contattati telefonicamente dalla ASSL Sassari o dai centri che li hanno in carico, per la prenotazione della vaccinazione. I cittadini con più di 80 anni possono anche aderire tramite il “Portale di adesione alla campagna di vaccinazione anti-COVID-19 della Regione Sardegna”. Nel caso di impossibilità di registrazione sul Portale di adesione, i cittadini possono altresì prenotare la vaccinazione chiamando il numero 1533 (gratuito da rete fissa) oppure i numeri 070.276424 - 070.474747 (da mobile) dal 22 al 30 aprile; inviando una mail a: prenotazionevaccini.over80@atssardegna.it indicando nome, cognome, recapito telefonico e comune di residenza/domicilio.





Si ricorda che i cittadini over 80 che non avessero anche ricevuta la prenotazione possono sempre contattare il proprio medico di famiglia o recarsi direttamente presso gli hub vaccinali ASSL Sassari più vicini senza alcuna prenotazione. È possibile prendere visione delle diverse modalità di prenotazione della vaccinazione nel sito SardegnaSalute. A tutte le altre persone assistite, nonostante la precedente programmazione, è richiesto di non recarsi presso gli Hub vaccinali di Sassari, Alghero e Ozieri ma di attendere nuove indicazioni per la riprogrammazione dei loro appuntamenti. La ASSL Sassari si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi causati dalla temporanea e celere rimodulazione del programma vaccinale.