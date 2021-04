Tre pastori su dieci non hanno concluso il corso online sul benessere animale

“Di questi 3100 allevatori che non hanno seguito il corso – evidenzia il direttore di Coldiretti Nu – Og Alessandro Serra - solo un migliaio sono stati accreditati per i corsi di recupero che sono iniziati mercoledì”. “Gli altri 2mila invece, se non recuperati, rischiano di non poter usufruire del premio – afferma il presidente di Coldiretti Nu-Og Leonardo Salis –. Per questo abbiamo scritto all’assessorato all’Agricoltura affinché siano accreditati tutti gli oltre 3mila beneficiari, dando la possibilità di poter espletare gli impegni della misura 14 e poter beneficiare del premio”.

Dei circa 10.500 beneficiari della misura 14 del Psr del benessere animale, 3.100 pastori (il 30%) non è riuscito a concludere il primo corso formativo a seguito di problematiche quali: la mancanza di connessione, problematiche con la piattaforma dovuti oltre che alla macchinosità del sistema anche a persone anziane poco avvezze a queste tecnologie ed in quel momento impossibilitate ad avere un opportuno supporto dovuto anche alle limitazioni imposte per il Covid.