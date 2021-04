Attualità Alghero: 25 nuovi positivi - Nuovo appello del sindaco: "Rispettare le norme e vaccinarsi"

I dati sull'andamento dei contagi Covid riguardanti la città di Alghero e comunicati dall’Ats al Sindaco Mario Conoci oggi, 21 aprile, sono i seguenti: i positivi sono 238 ( -15 rispetto al dato del 19 aprile ), dei quali 22 ospedalizzati ( +1). I soggetti guariti sono 40, i nuovi positivi sono 25. I soggetti posti in quarantena sono 160 ( -93 ). Dallo stesso sindaco viene ribadita la necessità di rispettare tutte le precauzioni necessarie per meglio difendersi dal virus, lavaggio mani, mascherina ed evitare assembramenti, ma soprattutto, secondo il calendario per le diverse fasce di età, recarsi al centro vaccini della palestra del Mariotti dove medici, infermieri, operatori sanitari e tanti volontari, stanno offrendo uno straordinario servizio alla collettività attraverso le vaccinazioni. "Più ci vacciniamo e più andiamo verso la normalità" l'appello di Conoci.