Prosegue con gli studenti delle superiori l'attività formativa dell'Enel

L’attività formativa ha coinvolto due Terze e quattro Quarte superiori, per un totale di 87 ragazzi e la visita si è svolta completamente da remoto con studenti, docenti e personale Enel collegati in videoconferenza, visto il particolare periodo di emergenza sanitaria Gli studenti sono stati introdotti al mondo dell’energia elettrica, del calore e delle macchine elettriche da esperti di E-Distribuzione con successiva panoramica sulle reti elettriche ed impianti di distribuzione, sulla sicurezza e la gestione del rischio elettrico e sulla tutela dell’ambiente. Sempre in videoconferenza i ragazzi hanno poi potuto apprezzare la presentazione dell’innovativo Centro di Addestramento Operativo (CAO) di Cagliari di E-Distribuzione, realizzata tramite un drone che ha trasmesso le immagini.





Il seminario formativo, si inserisce tra le iniziative di sostenibilità di E-Distribuzione a favore delle Comunità, con lo scopo di coinvolgere partner esterni come scuole, università, associazioni, nonché di tutti gli enti - come Protezione Civile e Vigili del Fuoco - che svolgono un ruolo sociale importante, ad esempio nella gestione delle situazioni di emergenza dovute ad eventi atmosferici. Claudio Curti, Responsabile dell’Esercizio Sardegna per l’Area Nord-Ovest di E-Distribuzione, dichiara: “Siamo molto orgogliosi di continuare a realizzare queste iniziative formative per il futuro dei nostri giovani ed al servizio delle comunità in cui opera, in un’ottica di sostenibilità ed attenzione al territorio. Conoscenza del sistema elettrico, mondo scuola-lavoro, operare in sicurezza, tutela dell’ambiente e innovazione tecnologica sono le direttrici di questi incontri.”





Il Centro di Addestramento Operativo di Cagliari con cui ci si è collegati, è una struttura che è stata realizzata per promuovere la formazione teorica e soprattutto pratica del personale operativo di E-Distribuzione, ma anche per ospitare eventi di “safety coaching” rivolti al personale delle imprese appaltatrici, seminari con associazioni finalizzati alla prevenzione del rischio elettrico, e incontri con le scuole sui temi dell’energia. In Italia E-Distribuzione ha realizzato 12 Centri di Addestramento Operativo, in modo da offrire i medesimi servizi a tutti i colleghi e partner esterni dislocati sul territorio; il Centro di Cagliari è costituito da 2 Aule didattiche, una sala riunioni, un Laboratorio attrezzato ed un Campo Scuola esterno corredato di impianti dimostrativi.









E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, continua la sua attività formativa per gli studenti sardi e. a distanza di una settimana di quanto già fatto con il Primo Levi di Quartu, ha realizzato una nuova visita d’istruzione a distanza con gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Buccari-Marconi di Cagliari, di concerto con la Dirigente Scolastica Prof.ssa Alessandra Scanu, su richiesta dei docenti del dipartimento di Elettrotecnica ed elettronica.