Sassari: dopo l'allagamento riapre l'hub di Promocamera a Sassari

“Abbiamo fatto tutto il possibile per restituire al più presto la struttura all’Ats per consentire riprendere le vaccinazioni – commenta il presidente di Promocamera, Francesco Carboni- e ci siamo riusciti. Abbiamo messo in sicurezza il padiglione, analizzando ed eliminando ogni possibile criticità che fosse venuta a crearsi, e da domani si potrà ripartire. Non si poteva attendere, era necessario agire tempestivamente per raggiungere un obbiettivo di assoluta importanza: riaprire subito.”

Dopo l'improvviso acquazzone che ha investito l’hub vaccinale di Promocamera, bloccando le somministrazioni dei vaccini, domani -lunedì 19- si riprenderà regolarmente. Già da stamani la struttura è stata resa agibile, grazie al lavoro pianificato e concluso a tempi di record dallo staff camerale, per restituire in tempi brevissimi gli spazi al compito primario che stanno svolgendo da alcune settimane a beneficio della popolazione.Del fiume di acqua che ha inondato ieri i locali messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Sassari, per sostenere la campagna vaccinale, non è rimasta traccia, nessun spiacevole strascico che abbia coinvolto persone o cose. Il centro di vaccinazione allestito all'interno del padiglione è intatto, e pronto a rientrare a regime secondo il calendario che sarà stabilito dall’Ats.