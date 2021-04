Bono e Pozzomaggiore: al via le vaccinazioni degli over 70 e 80

La Direzione della ASSL di Sassari comunica che lunedì 19 aprile nel Palazzetto dello Sport del Comune di Bono e martedì 20 aprile nel Comune di Pozzomaggiore presso le sale adiacenti al Centro di Santa Croce, si svolgerà la somministrazione delle prime dosi del vaccino anti Covid-19 ai cittadini con più di ottant’anni residenti o stabilmente domiciliati in questi due Comuni. Per recuperare le giornate ritardate dai focolai in loco, sarà possibile vaccinare anche i pazienti fragilissimi aventi diritto e residenti o domiciliati nei due Comuni. Per il Comune di Bono. Sarà inoltre possibile vaccinare anche tutti i cittadini della fascia di età dai 70 ai 79 anni nella giornata di martedì 20 Aprile 2021.