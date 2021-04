Sardi & Sicuri : si comincia nel distretto sanitario del Sassarese - Le sedi dello screening

SEDI SCREENING, SABATO 17 E DOMENICA 18 APRILE



ALGHERO - Scuola Sebastiano Satta, Via Giuseppe Biasi

ALGHERO - Istituto Comprensivo n.2, plesso Scuola Primaria La Pedrera, Via Corsica

ALGHERO - Scuola Secondaria Santa Maria La Palma

ALGHERO - Istituto Superiore E. Fermi, Via XX Settembre

PORTO TORRES - Scuola media Brunelleschi

PORTO TORRES - Scuola elementare Bellieni

OZIERI - Polo Fieristico San Nicola

PLOAGHE - Casa Comunale C.so Kennedy

OLMEDO - Casa Comunale

BONO - Palazzetto dello Sport, Via Sironi

BONORVA - Via Cavalieri di Vittorio Veneto

PATTADA - Palazzetto dello Sport

THIESI - Palazzetto dello Sport, località Possilva

POZZOMAGGIORE - Teatro Salone Santa Croce

PERFUGAS - Palazzetto dello Sport

VILLANOVA MONTELEONE - Tensostruttura Campo Sportivo, Località Sa Serra

MORES - Scuola Media Via Milano

BENETUTTI - Centro Sociale, Via G. Marconi

STINTINO - Palestra Comunale, via delle Frecce Tricolori

CHIARAMONTI - Palestra Comunale, Località Paris De Cunventu

FLORINAS - Palestra Comunale - Solo sabato 17 aprile

CODRONGIANOS - Palestra Comunale, Via S. Satta - Solo domenica 18 aprile

BONNANARO - Centro Sociale Via della Regione - Solo sabato 17 aprile

TORRALBA - Centro Sociale - Solo domenica 18 aprile

LAERRU - Palestra Comunale ex scuola media, Via Sardegna - Solo sabato 17 aprile

SEDINI - Centro di aggregazione Sociale, Via Ambulatorio - Solo domenica 18 aprile

BULTEI - Centro Culturale Polivalente - Solo sabato 17 aprile

Due le giornate di screening in programma in tutte le sedi a eccezione dei comuni di Florinas, Bonnanaro, Laerru e Bultei, dove i test saranno eseguiti nella sola giornata di sabato, e Codrongianos, Torralba e Sedini, operativi da domenica. I cittadini che volessero sottoporsi al test potranno farlo, gratuitamente, presentandosi nelle 27 sedi appositamente attrezzate, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18. A oggi sono 190 i comuni della Sardegna che hanno partecipato a Sardi e sicuri, la più importante campagna di screening anti-Covid, mai realizzata sul territorio regionale, con circa 290 mila test effettuati.