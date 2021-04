Acli: un progetto per l'integrazione

Scadono il 15 aprile le iscrizioni per un progetto promosso dalle ACLI per selezionare uomini e donne immigrate/i per inserirli in percorsi educativi e tirocini finalizzati all'inserimento lavorativo. Si chiama progetto ISLA ed è dedicato all’integrazione degli extracomunitari residenti in Sardegna promosso dalle ACLI di Sassari e Cagliari ansime alla Regione Sardegna e all’agenzia Sardegna Sapere.





“Si tratta di un progetto finalizzato a sostenere l’integrazione degli immigrati e delle immigrate attraverso la formazione e l’esperienza di un tirocinio lavorativo” affermano i responsabili del progetto Silvia Ortu e Ottavio Sanna “per il quale è necessaria la conoscenza della lingua italiana come prerequisito”.





I requisiti di partecipazione per partecipare al progetto è quelli di essere cittadini stranieri maggiorenni e disoccupati, residenti in Sardegna da almeno 6 mesi, con permesso di soggiorno con durata di almeno 1 anno (per motivi d lavoro, familiari, di studio, in attesa di occupazione). Per iscrizioni e informazioni scrivere: gestione.sardegnasapere@gmail.com oppure presentarsi allo sportello ACLI Sassari di via Roma 128 a Sassari o allo sportello Sardegna Sapere di via Roma 173 a Cagliari.