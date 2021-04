Attualità Alghero: anche i mercatini in "zona rossa"

Con l’entrata in vigore su tutto il territorio regionale delle misure di contenimento dell’epidemia previste per la “zona rossa”, le modalità di svolgimento dei mercati settimanali saranno limitate solo ai generi alimentari, prodotti agricoli o florovivaistici come previsto dalle norme in vigore. Il mercato di domani, mercoledì, e quello della filiera coldiretti, giovedì, si terranno con le suddette modalità.