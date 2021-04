La riapertura delle scuole riduce il divario digitale soprattutto al Sud

Con l’emergenza Covid è esplosa la didattica a distanza che si scontra però con il divario digitale che – sottolinea Uecoop – colpisce di più le regioni del sud, dalla Sicilia alla Calabria, dalla Basilicata al Molise fino alla Puglia dove 1 famiglia su 3 non dispone di un collegamento on line in grado di supportare grandi flussi di dati. Le regole di distanziamento e le precauzioni per limitare il diffondersi del contagio hanno comportato – sottolinea Uecoop - un ripensamento globale della scuola fra turni di ingresso, rimodulazione degli spazi e delle lezioni.





Questa situazione ha creato non poche difficoltà alle famiglie costrette a rivoluzionare abitudini quotidiane e orari mentre le imprese cooperative che si occupano di istruzione a più livelli hanno dovuto anche affrontare – conclude Uecoop - tutte le problematiche relative alla sanificazione degli ambienti e alla protezione di insegnati, assistenti e ragazzi.

La riapertura delle scuole con le lezioni in presenza e il ritorno in classe salva 1/3 dei ragazzi che in Italia non possono contare su un collegamento Internet veloce a banda larga per poter seguire la didattica a distanza. E’ quanto afferma l’Unione europea della cooperative (Uecoop) nel commentare positivamente la ripartenza delle lezioni in presenza per 8 studenti su 10 delle statali e delle paritarie da nord a sud della Penisola.