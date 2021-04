Attualità Zona rossa in Sardegna: leggerezza ed eccesso di ottimismo

“Per quello che riguarda le vaccinazioni, non si può passare da un controsenso all’altro. Non si possono sommare insieme la riapertura delle scuole e una eventuale anticipazione delle riaperture di ristoranti bar e negozi. Già la somma di queste due operazioni può creare notevoli problemi. Poi la contraddizione diventa massima se si riaprono le scuole e si interrompe la vaccinazione in quel settore: a quanto sembra sono state fatte vaccinazioni per gli insegnanti intorno al milione ma ne rimangono ancora quattrocento mila da fare. L’ultimo DPCM del governo Conte e il primo DPCM del governo Draghi erano praticamente sbagliati. Tutti dovrebbero riflettere sulla lezione che viene dalla Sardegna: commettendo errori di leggerezza e di ottimismo si passa appunto dalla zona bianca alla zona rossa”. Lo dice il Presidente di Riformismo e Libertà Fabrizio Cicchitto.