Euroimport Pneumatici: ecco le gomme all season preferite dagli italiani

Fino a qualche anno fa erano considerati poco più di un semplice compromesso, un prodotto mediamente buono e scarsamente consigliato: oggi sono la tipologia protagonista del mercato, sia offline che online, grazie alla grandissima evoluzione e allo sviluppo che li contraddistingue oggi. Parliamo delle gomme all season o pneumatici 4 stagioni, il tipo di copertura che può accompagnare i nostri viaggi in ogni momento dell'anno, che sta trovando sempre più spazio sulle nostre strade e nelle nostre auto.

Le gomme all season conquistano mercato

I dati di vendita di EuroimportPneumatici.com, uno dei principali siti di e-Commerce di gomme per auto in Italia, ci confermano l'incredibile trend dei modelli di gomme quattro stagioni, che in pochi anni hanno eroso importanti quote di marketshare alle altre tipologie.

Meno di dieci anni fa, questa tipologia rappresentava meno del 10 per cento dei modelli venduti ed effettivamente montati, mentre a fine 2021 sono balzati fin quasi a raggiungere il 30 per cento dell'intera torta di mercato pneumatici.

Per la precisione, le statistiche del prestigioso sito di vendita ci segnalano che a fine anno scorso le gomme all season hanno raggiunto il 29 per cento del totale, distanziando le gomme invernali (27,4 per cento) e rosicchiando altri punti percentuali alle dominanti gomme estive, scese al 43,6 per cento del totale venduto online. Solo dodici mesi prima, a fine 2020, la "classifica" diceva invece che la spartizione era largamente appannaggio degli pneumatici estivi, che detenevano il 49 per cento del totale, mentre gli all season seguivano distanziati al 26 per cento e gli invernali tallonavano al 25 per cento.

Il successo degli pneumatici 4 stagioni

Oggi gli pneumatici per tutte le stagioni sono disponibili in qualsiasi dimensione, per adattarsi a ogni tipologia di veicolo, dalle piccole auto ai SUV leggeri e ai pickup, e si rivelano ideali per i guidatori che desiderano affidabilità e trazione tutto l'anno, un battistrada di buona resa chilometrica e una guida confortevole.

Le grandi case costruttrici stanno cavalcando la tendenza, proponendo modelli sempre più performanti, e oltre ai nomi classici del mercato - Michelin, Continental e Pirelli - si stanno facendo notare anche costruttori forse meno conosciuti, come Vredestein, che però poco hanno da invidiare ai più famosi competitor.

Come sono fatte le gomme all season

Il successo e la diffusione di queste coperture sono guidati da una serie di fattori tecnici e pratici, e per capirli dobbiamo innanzitutto conoscere come sono fatte le gomme 4 stagioni.

In sintesi, queste coperture sono realizzate con una mescola che possiede un contenuto di silice maggiore rispetto a quello delle gomme estive, così da garantire la giusta elasticità anche quando le temperature scendono sotto lo zero; il disegno del battistrada, invece, ricorda quello delle invernali, con intagli marcati, lamelle e canali per l’espulsione di acqua e neve, che servono ad assicurare una buona aderenza e le migliori condizioni di sicurezza. Inoltre, hanno generalmente un buon comfort di guida e consumi di carburante più equilibrati, perché la conformazione strutturale del battistrada garantisce una giusta aderenza al manto stradale a prescindere dalle condizioni meteo esterne, riducendo la resistenza al rotolamento.

Grazie a queste caratteristiche, gli pneumatici all season possono essere montati nel rispetto della legge in ogni momento dell'anno, in quanto possiedono anche il marchio M+S richiesto dal Codice della Strada per la circolazione invernale, e quindi permettono di evitare l’alternanza dei vari treni di gomme invernali ed estivi in base alle stagioni.

Questo si traduce, chiaramente, in un risparmio sui costi di gestione previsti per il montaggio e lo smontaggio degli pneumatici estivi e invernali, un fattore che fa il paio con la sicurezza di poter contare su gomme che riescono a offrire buone prestazioni in ogni momento dell'anno e in ogni condizione.