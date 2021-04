Dopo lo screening interverrà la Multiss

Poi gli stessi interventi saranno effettuati la mattina di lunedì 12 aprile negli altri locali usati per lo screening, ossia la palestra “Bunker” di via Poligono, la palestra annessa alle piscine comunali nel quartiere Latte Dolce, la sala parrocchiale di La Corte e la sala consiliare di Campanedda. Le operazioni della Multiss si svolgeranno in due fasi: in ciascuno edificio sarà prima eseguita la sanificazione completa degli ambienti, con l’intervento di personale e strumenti qualificati; dopo 90 minuti interverrà un’altra squadra che si occuperà della pulizia dei locali utilizzati per la campagna di screening.





L’intervento di sanificazione e pulizia svolto da Multiss consentirà il ritorno in sicurezza all’uso consueto di tutti gli ambienti scolastici, delle palestre e degli altri locali adibiti nei giorni di sabato 10 e domenica 11 aprile ad hub per l’esecuzione dei tamponi naso-faringei nell’ambito della campagna di screening “Sardi e sicuri” svolta da Ats Sardegna in collaborazione con i Comuni.

Domenica sera, al termine delle operazioni di screening effettuate nelle scuole e nelle altre strutture messe a disposizione dal Comune di Sassari per la campagna “Sardi e sicuri”, la Multiss interverrà con le proprie squadre specializzate per la sanificazione e la pulizia di tutti gli ambienti. Le squadre della Multiss entreranno in azione domenica 11 aprile a partire dalle 18,30, in tutte le scuole comunali utilizzate per effettuare i test antigenici per il rilevamento del coronavirus.