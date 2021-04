Sassari: Sardi & Sicuri comincia oggi

Il test antigenico è gratuito, richiede pochi secondi e non comporta alcun problema. Il risultato viene comunicato dopo quindici minuti. In caso di positività, è prevista l’effettuazione del tampone molecolare, sempre gratuitamente. Per accedere al servizio è necessario presentarsi con la tessera sanitaria e il documento di identità. I minorenni (possono aderire tutte le persone dai dieci anni in su) dovranno essere accompagnati da un adulto.





Per sensibilizzare i cittadini sull'importanza dello screening, anche il capitano della Dinamo, Giacomo Devecchi, ha fatto un appello: «Sabato e domenica seguiamo le indicazioni dei nostri Comuni e facciamo il tampone. Il test è gratuito e richiede pochi minuti. Giochiamo di squadra, sconfiggiamo il Covid. Forza Dinamo e forza Sardegna!». Ecco le sedi dove sarà possibile effettuare il test:



Le sedi nel Comune di Sassari



Palestra Bunker, via Poligono

Scuola primaria, piazza Sacro Cuore, ingresso da via Canepa

IC Li Punti, scuola secondaria di primo grado, via Onida

IC Li Punti, scuola primaria, via Era Salone parrochiale

La corte, piazza Don Pittalis

Palestra c/o Piscine Latte Dolce, via Madre Teresa di Calcutta

IC Brigata Sassari, scuola secondaria di primo grado, via Mastino

IC San Donato, scuola primaria, via Fontana

IC San Donato, scuola primaria, via Forlanini

IC Pertini Biasi, scuola primaria, via Savoia

IC Salvatore Farina, scuola primaria San Giuseppe, Corso Cossiga

IC Pasquale Tola, scuola primaria, via Washington

IC Pertini Biasi, scuola via Genova

IC Monte Rosello Alto, scuola primaria via Manzoni Sala Consiglio, piazza Don GM Ruiu-Soro, Campanedda



Le sedi nei Comuni del Distretto



Sorso - Centro polifunzionale, via Dessì

Sorso - Palestra scuola elementare via Azuni, con ingresso da via Addis

Sennori - Palestra polivalente Montigeddu

Ossi - Palestra sede centrale dell'I.C., via Europa

Ossi - Scuola primaria in via Tevere

Usini - Palazzetto dello sport , via I Maggio, Loc. Sa Maja

Tissi - Palestra comunale, via Dante Ittiri - Palestra scolastica, via 25 luglio

Ittiri - Palazzetto dello sport, zona Martineddu

Castelsardo - Porto turistico Viddalba - Sala conferenze, via Laigheddu

Tergu - Scuola Elementare - V.le Italia (lo screening si svolgerà solo domenica 11 aprile)

Osilo - Palestra comunale c/o complesso scolastico, via Sassari 21

Uri - Scuola media, via Alghero

Nulvi - Ex Convento di S. Tecla - P.zza Santa Tecla

Valledoria - Palazzetto dello Sport - via P. Dettori Santa Maria

Coghinas - P.zza A. Moro - presso Sala Consigliare

Inizierà stamane alle 8:30 la nuova tappa della campagna regionale di screening "Sardi e Sicuri", promossa dalla Regione Sardegna e realizzata da ARES - ATS Sardegna. L’iniziativa si svolgerà a Sassari e in 14 Comuni del Distretto durante il fine settimana: sabato 10 aprile dalle ore 8:30 alle ore 13, nel pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18; domenica 11 aprile dalle ore 8:30 alle ore 13, nel pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18. I cittadini dei Comuni coinvolti nello screening possono effettuare gratuitamente il tampone naso-faringeo per la rilevazione del Coronavirus.