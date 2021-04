Gli studenti del Giua di Assemini alla Giornata della donazione organi

Nella mattinata di venerdì` 9 aprile 2021, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, i ragazzi dell’Istituto IIS Ruffini di Imperia trasmetteranno la diretta Facebook, Instagram e YouTube della Giornata Nazionale sui canali social di AIDO Nazionale, del Ruffini, delle Istituzioni nazionali e locali e delle testate di livello nazionale e locale che vorranno aderire. In collegamento con loro scuole da tutta Italia, in una linea del Sì che collegherà Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Sardegna, Puglia, Sicilia. La Sardegna sarà rappresentata dall'Istituto di Istruzione Superiore "Michele Giua" - Sede di Assemini (CA).





Per gli studenti del Giua sarà un ulteriore occasione per essere informati e sensibilizzati sulla donazione degli organi come un atto di grande civiltà e di rispetto per la vita. Gli allievi saranno coordinati dalla Prof.ssa Manuela Caddeo, impegnata a creare i presupposti, nella giovane generazione, per il radicamento di una cultura della prevenzione e della donazione.





L'iniziativa è fortemente sostenuta dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Romina Lai. Gli studenti del Giua, in collegamento con gli studenti delle altre regioni d‘ Italia, esamineranno tutte le “fake news”, nessuna esclusa, sul tema della donazione e dei trapianti. Tra i relatori, il primario della Chirurgia del Centro Trapianti che ha effettuato il primo trapianto Covid-19 in Europa e naturalmente il Direttore del CNT e la Presidente di AIDO.

La Giornata Nazionale della Donazione di Organi e Tessuti 2021 e` indetta dal Ministero della Salute per il giorno 11 aprile, su indicazione del Centro Nazionale Trapianti (CNT) e delle Associazioni di volontariato e di pazienti più` rappresentative a livello nazionale, con AIDO (Associazione per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) come capofila. La Giornata Ministeriale, su impulso di AIDO (Associazione per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) e in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti (CNT) Istituto Superiore di Sanita`, sarà` organizzata da una SCUOLA, sarà` organizzata dai giovani!