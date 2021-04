Alghero: 100 mila euro di buoni spesa

Inoltre, il buono può essere stampato su carta per presentarlo all’esercizio commerciale che attraverso lettura ottica di un codice a barre, consente di pagare la spesa. Il procedimento continua, con il reperimento delle informazioni necessarie, non rese in sede di presentazione della domanda. Per questo motivo sono state accantonate le somme in attesa di accertare il diritto al beneficio che potrà avvenire non prima della prossima settimana, una volta fatte le integrazioni della domanda da parte dei cittadini interessati. Al momento residuano risorse per circa 50.000 € che potranno essere assegnate, una volta definite le domande sospese, agli altri beneficiari presenti in graduatoria, seppur già assegnatari di buoni nella precedente tranche.





Al beneficio infatti sono stati ammessi tutti, ma con priorità a chi non ha beneficiato delle prima tranche, erogata in precedenza, a dicembre 2020. L’assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris evidenzia il proficuo lavoro fatto dagli uffici dei Servizi Sociali comunali, “che consente – spiega - di attuare importanti misure di sostegno per far fronte alla crisi economica conseguente alla pandemia. Fra queste vanno sottolineati i Voucher alimentari, il Bonus 800€, i contributi economici straordinari: misure attuate in forma completamente informatizzata, innovativa e veloce, il tutto a beneficio dei cittadini algheresi in momentaneo stato di difficoltà”. L’elenco dei negozi presso i quali è possibile spendere il voucher è disponibile nella piattaforma Sicare a disposizione dei cittadini, a cui si accede con le stesse credenziali già utilizzate per presentare le domande.

Sono 1.040 le domande pervenute a seguito dell’avviso pubblico per l’ottenimento dei buoni spesa. A seguito dell’istruttoria, sono risultati beneficiari 477 richiedenti e sono stati assegnati buoni per un valore complessivo di circa 100.000 €. La procedura celere e rodata dei Servizi Sociali ha consentito di erogare i buoni in concomitanza con le festività pasquali. Oltre alla possibilità di recarsi al negozio portando con sé la tessera sanitaria e il codice pin, la spesa può essere fatta anche semplicemente esibendo il numero di codice fiscale e, sempre con codice pin, con l’utilizzo dello smartphone previo caricamento di apposita app.