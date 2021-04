Alghero: a pieno regime il centro vaccinazioni della palestra del Mariotti

Sono stati 458 i vaccini praticati nel corso delle festività Pasquali nel centro vaccinazioni dell'Ats di via Aldo Moro ad Alghero, allestito nella palestra del campo sportivo del Mariotti. La procedura ha riguardato in particolare gli anziani e le persone fragili dei comuni di Olmedo e Putifigari. Da segnalare che l'hub è operativo per tutto il distretto sanitario che fa capo ad Alghero e che comprende i comuni di Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Ittiri, Mara, Monteleone Rocca Doria, Olmedo, Padria, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba, Uri. Villanova Monteleone. L'attività del centro vaccinazioni naturalmente prosegue, dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 18, e la domenica dalle 9 alle 13.