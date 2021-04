Il mondo del volontariato ha bisogno di promozione

Al contempo, per chi lo pratica, il volontariato è un importante strumento di crescita personale e formazione. Non sempre tuttavia la narrazione del volontariato riesce a raccontare efficacemente questo fondamentale settore. Tra le conseguenze di ciò vi un calo del numero dei volontari che dura da anni e un progressivo innalzamento della loro età media. I relatori del webinar saranno Luca Frongia, Presidente TDM 2000 e portavoce del Comitato Associazioni Sarde per la Mobilità Internazionale;





Carlo Pahler, Direttore di Unica Radio; Gabriele Frongia, Direttore di Sardegnagol.Modererà i lavori Michele Demontis addetto stampa della TDM 2000 e del Comitato Associazioni Sarde per la Mobilità Internazionale. Per partecipare webinar, che sarà gratuito, è necessario iscriversi al seguente indirizzo https://forms.gle/HoDeySqMqfFkhwa98 L'evento è realizzato con il contributo della Direzione generale delle politiche sociali dell'Assessorato all'igiene e alla sanità della Regione Sardegna e gode del Patrocinio della Provincia del Sud Sardegna.

Mercoledì 7 aprile, a partire dalle ore 10, si svolgerà il webinar “Promuovere efficacemente il volontariato” realizzato dall’associazione TDM 2000 nell’ambito del ciclo di attività “Y.E.N. – YOUTH EMPOWERMENT NETWORKING”. Partendo da un’analisi dell’esistente, il webinar intende fornire suggerimenti su metodologie e strumenti da adottare per promuovere in maniera efficace il mondo del volontariato e le attività che in esso si realizzano. In Sardegna è infatti attivo un ricco e variegato mondo di associazioni del terzo settore che offre un contributo inestimabile al territorio.