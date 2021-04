Attualità Alghero: Pasquetta al Mariotti per centinaia di vaccinandi - Larga partecipazione nell'hub di via Vittorio Emanuele

All'apertura dell'hub vaccinale della Palestra del Mariotti ad Alghero, c'erano già in attesa decine di persone. Il giorno di Pasquetta il calendario delle prestazioni ha prevista la somministrazione di circa 400 per i cittadini fragili e con più di settant’anni dei Comuni di Olmedo e Putifigari. Le attività del centro vaccinale proseguiranno nella giornata di martedì, 6 aprile, dalle ore 9 alle ore 18. Pasquetta al Mariotti anche per il sindaco Mario Conoci che fin dall'apertura era presente sul posto .