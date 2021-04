Alghero: centro vaccini del Mariotti da lunedì a pieno regime - Spetta agli ultrasettantenni di Olmedo e Putifigari

Per evitare assembramenti e attese, i cittadini di Olmedo saranno vaccinati secondo ordine alfabetico: dalle ore 10 dalla lettera A alla lettera C; dalle ore 10:30 dalla lettera D alla lettera F; dalle ore 11 dalla lettera G alla lettera L; dalle ore 11:30 dalla lettera L alla lettera N; dalle ore 12 dalla lettera O alla lettera R; dalle ore 12:30 dalla lettera S alla lettera Z. Le attività del centro vaccinale proseguiranno nella giornata di martedì dalle ore 9 alle ore 18. Si ricorda che l’ingresso al centro vaccinale allestito presso il complesso sportivo Mariotti è in viale Aldo Moro.

L’accesso alla struttura vaccinale è stato così programmato dal Servizio di Coordinamento dell’Hub e dai sindaci delle due Amministrazioni Comunali: - dalle ore 9 alle ore 10 saranno vaccinati i cittadini fragili e i cittadini di età compresa tra i 70 e gli 80 anni del Comune di Putifigari. - dalle ore 10 alle ore 13 saranno vaccinati i cittadini fragili e i cittadini di età compresa tra i 70 e gli 80 anni del Comune di Olmedo.