Alghero: apre il centro vaccinale - l'Hub nella palestra del Mariotti

Lo afferma il Sindaco Mario Conoci, in relazione alla apertura del centro vaccinale di Alghero che il Comune mette a disposizione dell’Ats da domani, sabato 3 aprile. La Palestra del Mariotti, con l’area dello stadio, è stata messa a disposizione al termine di un lavoro incessante svolto in questi ultimi giorni da parte dell’Amministrazione, con tutti i settori impegnati. “Un ringraziamento va fatto ai nostri dirigenti, ai nostri tecnici, agli operai del settore manutenzioni e della Società In House che hanno lavorato con grande impegno per arrivare a questo risultato entro i tempi prestabiliti. Un ringraziamento va agli operatori sanitari e alla società sportiva PGA che ha in gestione l’impianto e ha senza esitazioni sospeso l’uso della palestra”, aggiunge Mario Conoci.





“La campagna di vaccinazione prosegue con un salto di qualità, senza sosta, l’Amministrazione continuerà in questa fase a fornire supporto all’Ats e all’Assl per sostenere la campagna con ogni mezzo a disposizione. Le somministrazioni del vaccino anti Covid-19 inizieranno alle ore 10:30 a vantaggio dei cittadini già convocati ed appartenenti alle categorie individuate dal piano vaccinale nazionale e regionale. Il Centro sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 19, la domenica dalle ore 9 alle ore 13. L’ingresso è in viale Aldo Moro. Il centro vaccinale è dotato di quattro punti dedicati all’accettazione degli utenti e di quattro punti dedicati all’anamnesi dei pazienti, la valutazione da parte di un medico sull’idoneità al vaccino.





Le postazioni vaccinali per la somministrazione del vaccino anti Covid-19 sono 32 e saranno attivate progressivamente con l'aumentare degli utenti contattati. All’interno del complesso sportivo Mariotti sono stati allestiti due locali infermeria, una sala d’attesa e un’area per l’osservazione post vaccinale. Prima di accedere al centro vaccinale, tutti gli utenti vengono sottoposti a un pre-triage attraverso la misurazione della temperatura corporea. Con l’inaugurazione del nuovo centro vaccinale, la campagna lascia dunque i locali del Servizio Trasfusionale dell’Ospedale Civile di Alghero: chi dovrà ricevere la somministrazione della seconda dose dovrà recarsi presso il nuovo Hub istituito nel complesso sportivo Mariotti.

Da domani sabato 3 Aprile, le somministrazioni delle vaccinazioni, coordinate dall’Ats, avverranno nella palestra del Mariotti, per proseguire con una decisa accelerata nelle attività finora svolte con risultati positivi presso l’ospedale civile e a domicilio. Un grande risultato che potrà apportare sicuramente quel contributo atteso per prevenire i contagi ed evitare che le persone più deboli, gli anziani, le categorie a rischio, possano contrarre il virus, e continuare la campagna per tutti cittadini nei prossimi mesi”.