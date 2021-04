Attualità Alghero: tamponi per la scuola in via Malta

Entra in attività il centro per l’esecuzione di tamponi per i soggetti posti in quarantena della popolazione scolastica di Alghero. Il servizio viene effettuato in modalità pit-stop nella scuola media Maria Carta di via Malta, dove vengono svolti i tamponi da parte dell’autorità sanitaria. “Esprimiamo apprezzamento per l'attività messa in campo con grande celerità dall'autorità sanitaria e dalle scuole cittadine, confermando anche in questo caso la totale collaborazione da parte dell’Amministrazione". spiega l’Assessore alla Sanità Maria Grazia Salaris. L’effettuazione dei tamponi riguarda la popolazione scolastica, che comprende un numero elevato di soggetti posti in quarantena a seguito dell’individuazione di alunni positivi all’interno di molte classi di diversi istituti. L'attività va avanti anche questo pomeriggio.