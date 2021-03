Alitalia: trasportate 3 milioni di dosi del vaccino antimeningite per il Brasile

L’operazione, che ha visto per la prima volta lo scalo romano fare da base logistica per il trasporto di questi vaccini prodotti in Italia, conferma l’alta specializzazione di Alitalia per il trasporto di prodotti farmaceutici, certificata anche dalla Iata con l’attestazione CEIV Pharma (Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical?Logistics), che testimonia la conformità ai più elevati standard internazionali per il trasporto di questi prodotti speciali. Certificazione che è stata rilasciata a Alitalia anche per le attività di handling per il servizio di carico e scarico.



L’operazione è stata coordinata dalla direzione cargo Alitalia in particolare dal team di specialisti per la gestione del trasporto di prodotti farmaceutici, e ha visto il coinvolgimento anche di Kuehne + Nagel, spedizioniere leader nella gestione della logistica dell’air cargo, SkyCell, azienda fornitrice dei contenitori a temperatura controllata dentro i quali hanno viaggiato i vaccini, e Alha Group, azienda fornitrice del servizio logistico presso l’aeroporto di Fiumicino.





Alitalia svolge costantemente voli cargo per diverse aree del mondo, in particolare oltre al Brasile verso India, Giappone e USA, potendo contare anche sulla disponibilità di due Boeing 777 che dallo scorso anno sono stati riconvertiti unicamente al trasporto merci con la rimozione completa delle poltrone passeggeri.

Sono atterrati ieri mattina alle 9.48 e 10.30 (ora italiana) a Belo Horizonte due voli cargo Alitalia con un carico di vaccini antimeningite che saranno utilizzati localmente per un programma di tutela della salute dell’infanzia e dell’adolescenza dello stato di Minas Gerais. I due Boeing 777, nelle versioni 200 e 300, sono decollati da Fiumicino questa notte, a mezz’ora di distanza l’uno dall’altro, e hanno trasportato complessivamente un carico di 3 milioni di dosi.