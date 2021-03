Attualità Alghero: la città si tinge di rosso per la Passione del Cristo - Il "Desclavament" in diretta su Catalan Tv

La Settimana Santa mantiene anche simbolicamente la suggestione dei riti che rappresentano i momenti più significativi del coinvolgimento popolare. Le principali vie delle processioni si tingono di rosso, come se dovessero essere percorse dai fedeli con i “farols”. Drappi rossi sui lampioni, in segno di dedizione della tradizione che anche quest’anno viene sospesa dall’emergenza sanitaria che hanno costretto Comune, Fondazione Alghero e Diocesi alla condivisione a distanza delle funzioni, che saranno trasmesse via streaming sul canale Youtube della Diocesi di Alghero - Bosa e il Desclavament del Venerdì Santo in diretta sull'emittente Catalan Tv. Il rito tradizionale del Desclavament sarà strettamente vincolato al rispetto delle regole sul distanziamento che determina il numero massimo di presenze già previsto per ogni chiesa.