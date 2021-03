Attualità Alghero partecipa alla Giornata Mondiale dell'Autismo - Conferenza sulle iniziaitive

Domani mercoledì 31 marzo alle 9,30 a Porta Terra, nel rispetto delle regole sul distanziamento, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle iniziative per la giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, organizza con il Patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. La prima edizione di “DisegniAMO l’autismo” organizzata dall’Associazione “Il mio amico speciale”, in occasione del 2 Aprile, data dell’evento su scala mondiale, prevede per il terzo anno consecutivo, l’illuminazione della luce blu( colore simbolo dell’autismo) di uno dei monumenti di Alghero e diverse altre iniziative che verranno illustrate dal Sindaco Mario Conoci, con l’Assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris, l’Assessore alle manutenzioni Antonello Peru, il Presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu, e con Doriana Caria, fondatrice dell’Associazione “Il mio amico speciale”.