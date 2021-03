Alghero: da oggi le celebrazioni della Passione di Cristo

Per il secondo anno consecutivo il Covid 19 ha privato la comunità locale della partecipazione attiva ai riti religiosi della Settimana Santa algherese. Un momento di fede, cultura e tradizione che è mancato a molti e che non è proprio praticabile "a distanza". Ma il calendario delle celebrazioni della Passione di Cristo verrà comunque svolto. Per oggi, 28 marzo, Domenica delle Palme, nella Cattedrale di Santa Maria ore 10.30 si terrà la Santa Messa solenne, celebrata dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino, con la Benedizione delle Palme





1 aprile Giovedì Santo i riti si svolgeranno nella Cattedrale di Santa Maria:

ore 10.00 Santa Messa Crismale, celebrata dal Vescovo con tutti i sacerdoti della Diocesi;

ore 18.30 Santa Messa solenne “in Coena Domini” celebrata dal Vescovo nel ricordo dell’Istituzione dell’Eucaristia, del Sacerdozio e del nuovo comandamento dell’amore

ore 20.00 – 22.00 Adorazione personale presso l’Altare della Reposizione





2 aprile Venerdì Santo Cattedrale di Santa Maria:

ore 08.00 - Lodi comunitarie e Ufficio delle Letture, presieduti dal Vescovo presso l’Altare della Reposizione

ore 16.00 Azione liturgica della Passione e Morte del Signore presieduta dal Vescovo (Proclamazione della Passione, Preghiera universale, Adorazione della Croce, Comunione Eucaristica)

ore 19.00 Rito del Discendimento in diretta TV Catalan tv e via streaming

3 aprile Sabato Santo Cattedrale di Santa Maria: ore 19.30 : Solenne VEGLIA PASQUALE, Liturgia della Luce per celebrare Cristo risorto (Benedizione del fuoco, accensione del Cero Pasquale, annuncio gioioso della Pasqua), Liturgia della Parola (La storia della salvezza, operata da Dio, ad iniziare dalla creazione e dalla liberazione degli Ebrei dall’Egitto), Benedizione dell’Acqua battesimale, Liturgia eucaristica





4 aprile Domenica di Pasqua Cattedrale di Santa Maria :Ore 10.30 – Messa Solenne celebrata da Padre Mauro Maria Morfino, Ore 12.00 - Santa Messa





11 aprile Domenica in Albis: Santuario N.S. di Valverde, Ore 11.00: Santa Messa officiata da Padre Mauro Maria Morfino

Tutte le funzioni saranno trasmesse via streaming sul canale Youtube della Diocesi di Alghero-Bosa; il rito del Desclavament in diretta su CatalanTv