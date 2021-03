Alghero: convocato il consiglio comunale ... a distanza

L'assemblea civica si terrà, in sessione straordinaria, in prima convocazione, il giorno lunedì 29 marzo , alle ore 16.30, e, in prosecuzione di seduta il g iorno mercoledì 31 marzo 2021, alle ore 16.30.

La seduta si terra in videoconferenza e sarà visibile sul canale YouTube del Comune di Alghero, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta C.C. 21.01.2021 e 10.03.2021;

2) Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Alghero e il Comune di Cargegh e per la gestione del servizio di segreteria comunale;

3) Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2021 — Approvazione aliquote;

4) Regolamento generale delle Entrate comunali — Modifica