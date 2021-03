Cresce la partecipazione al corso di formazione politica on line, la Forza delle Competenze, che domani (venerdì 26 Marzo) proseguirà con una nuova lezione, alle 19.30, intitolata: “Storytelling, chi è, chi non è, chi si crede di essere”. A condurla sarà Giovanni Follesa, giornalista e scrittore, che coltiva la passione per le storie da ascoltare o raccontare. Il corso è gratuito e le iscrizioni sono sempre aperte su www.forzadellecompetenze.it